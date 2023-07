Merci grand frère (Par El Malick SECK)

À l’annonce de votre discours, Dakar et ses meurtrières bruissaient d’un embrasement et d’une colère provoqués, d’un chienlit et d’une cité tenue par de faux Gravroche des tropiques. Par la grande voix, vous avez déjoué et pris à défaut ces partisans de ville cruelle… Merci de nous avoir rendu notre fierté, d’abord à tout le peuple sénégalais, ensuite à vos véritables amis et frères.







Je vous fréquente depuis longtemps et je peux témoigner que vous avez beaucoup fait pour le Sénégal. Vous méritez une sortie par la grande porte car malgré la clameur, les médisances, les haines, pour vous avoir fréquenté en privé, je peux témoigner que vous êtes un homme profondément bien. Il y a quatre ans, jour pour jour, vous m’aviez fait une confidence que je peux révéler ici : « El, mon honneur et ma dignité ne permettent pas que mon nom soit trainé dans la boue en briguant un troisième mandat ». J’ai retrouvé ces paroles dans votre discours historique de ce 3 juillet.







Votre décision est digne et c’est celle qu’attendaient les citoyens épris de paix et justice. Vous serez le premier président de l’histoire de notre pays à organiser des élections sans y participer. Vous rentrez davantage dans la postérité. Celle-ci retiendra toutes les bonnes actions que vous avez faites pour le Sénégal : par exemple d’avoir triplé son Pib en le faisant passer à bientôt 30 millards de dollars, de construire bientôt presque 400 kilomètres d’autoroute avec la livraison de la liaison menant de Mbour à Kaolack, d’avoir presque éliminé les délestages, d’avoir créé le moyen de transport le plus moderne en Afrique noire, le TER. D’avoir poussé nos équipes nationales à remporter ses premières Coupe d’Afrique de football, d’avoir accéléré l’exploitation pétrolière et gazière de notre pays. Votre bilan ne souffre d’aucune contestation.







À ma soeur, Marème, femme dévouée et femme courage, elle a rendu sa noblesse à la Sénégalaise. Ses actions comme première dame ont fait tâche d’huile. Elle mérite nos remerciements et nos félicitations car elle a été toujours constante et dévouée pour les plus démunis.





Merci grand frère d’avoir compris le sens de l’histoire celle que les vrais amis vous ont toujours conseillé. Je suis persuadé que votre destin ne vient que de commencer et il m’est évident que d’autres pages seront écrites dans des temps prochains.





El Malick SECK



(elmalickseck2021@gmail.com)