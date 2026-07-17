JANATU FIRDAWSI- -16 pères de familles de Janatu dépossédés sans indemnisation de leurs terrains après le creusement d'un canal

Ils sont plus de 16 pères de famille à avoir le moral « au raz des pâquerettes ». Installés dans le quartier de Janatu Firdawsi à Touba, ces résidents vivent un véritable calvaire depuis que les services de l'État ont entrepris le creusement d'un grand canal d'évacuation des eaux pluviales, dans le cadre des travaux d'assainissement de la ville sainte. Obligés de déguerpir de leurs habitations, ces propriétaires assurent pourtant détenir tous les documents légaux attestant de l'achat de leurs terrains. Malgré cela, ils ont récemment appris qu'aucun dédommagement ne leur serait concédé, une décision qu'ils jugent inique et contraire à leurs droits.



« Nous avons acheté ces terrains de bonne foi, avec des titres de propriété en règle. Aujourd'hui, on nous expulse sans rien, comme si nous n'avions jamais existé », confie l'un des résidents, visiblement désemparé.



Face à cette situation désespérée, les sinistrés se sont organisés en collectif et ont tenté de trouver une issue auprès des autorités locales. Ils ont rencontré le préfet de Mbacké, mais en sont repartis sans aucune perspective rassurante. « Le préfet nous a écoutés, mais rien de concret n'a été dit. Nous sommes perdus », déplore un autre membre du collectif.



Désormais sans recours, les familles de Janatu Firdawsi lancent un appel au secours au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, espérant que son autorité morale pourra peser dans ce dossier et leur éviter une ruine totale.