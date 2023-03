Méga-meeting à Ndiaffate : "Les fils du Saloum valident et s'engagent à réélire le président Macky Sall en 2024... Pape Demba Bitèye est un Frère"

Le coordinateur du Méga-meeting régional de Benno Bokk Yakaar à Ndiaffate, Mohamed Ndiaye Rahma, est revenu dans son discours sur l'engagement de l'ensemble des maires de la région de Kaolack.

Selon lui, la participation massive des leaders politiques de Kaolack dont le ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba, a aidé à la réussite de ce méga-meeting. Ce qui prouve selon lui, que l'unité est bien réelle à Kaolack et que ces derniers se sont donné la main pour la réélection du président Macky Sall. "Les fils du Saloum valident et s'engagent à réélire le président Macky Sall en 2024!"