Méga Khadaratou Jummah : Cheikh Mahi Niasse appelle à la paix intérieure et à la foi inébranlable en Dieu

Le 8 décembre dernier, le Méga Khadaratou Jummah s'est tenu au Stade Municipal des Parcelles Assainies, en présence de Cheikh Mahi Niasse, le Khalife général de la Fayda Tidiania et successeur de Cheikh Ibrahima Niass à Médina Baye. Cette grande célébration marquait la naissance de Cheikh Ibrahima Niass, figure emblématique du soufisme, et a réuni une foule immense venue des quatre coins du pays.



Dans son discours, Cheikh Mahi Niass a souligné l'importance de préserver la paix, un principe cher à Cheikh Ibrahima Niass, et a exhorté les fidèles à rester en paix avec eux-mêmes et avec autrui, quel que soit le contexte. Il a rappelé que la gratitude envers Dieu doit être présente en toutes circonstances et que la paix intérieure est la clé pour avancer dans la vie.







Pendant plus d'une heure, le Khalife a exhorté les musulmans à suivre les enseignements de l'Islam en respectant les principes de la charte divine et en faisant des efforts pour obtenir la bénédiction de Dieu. Il a évoqué les tragédies humaines, en soulignant les nombreuses pertes de vies et de biens dans le monde, mais a insisté sur le fait que, malgré les épreuves, il faut toujours accepter la volonté divine avec foi et patience. Selon lui, le vrai croyant est celui qui, même face à l'adversité, garde sa foi intacte et continue de marcher sur les chemins de la paix, tout en s'efforçant d'agir conformément aux valeurs de l'Islam.