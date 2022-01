Meeting de clôture : La coalition Benno Bokk Yakaar prépare une démonstration de force sans précédent au stade Lamine Guèye de Kaolack.

Les deux candidats de Benno Bokk Yakaar à Kaolack, à savoir Mohamed Ndiaye Rahma et Pape Demba Bitèye sont en train d'aborder le dernier virage vers les joutes prévues ce 23 janvier 2022.



Cet après-midi, ils ont appelé à un Méga-meeting de clôture. Et c'est le stade Lamine Guèye qui a été choisi pour abriter cette rencontre. Un véritable gageure pour cette coalition au moment où les autres candidats vont organiser leurs meetings au niveau des différents terrains de football et places publiques à Kaolack.



Les ténors de cette coalition comptent avec leurs militants occuper les 8.000 places que compte ce stade et en plus de cela, ils ont exhorté ces derniers à prendre d'assaut la pelouse et les alentours, tablant sur des milliers de personnes...