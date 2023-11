Médina Baye/ Inhumation: Mouhamadou Akhibou Cheikh Ibrahima Niass, repose au mausolée de la grande mosquée auprès de son père

Mouhamadou Akhibou Cheikh Ibrahima Niass a été inhumé ce vendredi au mausolée de la grande mosquée de Médina Baye auprès de son père Cheikh Al Islam Baye Niass.



Le vice-khalife et imam de la grande mosquée, a rejoint cet après-midi ses parents, accompagné de ses frères, fils, petits-fils, disciples etc.



L'imam de la grande, Cheikh Mahi Aliou Cissé est revenu sur la vie et l'œuvre du défunt. Un parcours exemplaire axé sur le coran et les enseignements du prophète Mohamed( PSL).



Pour sa part, le khalife général de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass, a rappelé que le défunt était très serein et portait toujours son attention sur l'essentiel à travers ses actes de bienfaisance. " Il connaissait le Tout Puissant...Il a consacré toute sa vie à Allah...On a perdu aujourd'hui un grand homme...Un symbole de l'islam, du coran et un digne représentant de Médina Baye", a-t-il souligné.