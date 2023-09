Médina Baye : Aly Ngouille Ndiaye réitère sa candidature, minimise les menaces du PR et clarifie ses relations avec Mahammed B. A. Dionne.

À la tête d’une forte délégation, le ministre démissionnaire de l’agriculture et de l’équipement rural, Aly Ngouille Ndiaye, a effectué ce 27 septembre, une visite auprès du khalife de Médina Baye pour discuter de ses ambitions pour le Sénégal.« C’est une occasion pour nous, de nous présenter devant les autorités religieuses pour leur demander des prières pour le Sénégal. C’est ce qui justifie, aujourd’hui, notre présence à Médina Baye chez le khalife Cheikh Mahi Niass », a confié le ministre.Interpellé sur les sujets politiques, Aly Ngouille Ndiaye a été appelé à livrer son point de vue sur les propos du président de la coalition BBY, Macky Sall, avertissant de l’exclusion de l’APR et de la coalition présidentielle tous ses proches qui s’opposeront au choix porté sur le Premier ministre Amadou Ba comme candidat de BBY. L’ancien ministre minimise et dit se focaliser sur ses objectifs.« Il a menacé ceux qui ne se sont pas encore déclarés candidats mais nous, nous l’avons déjà fait, donc à ce niveau il n’y a pas de souci. Nous avons décidé d’aller aux élections et nous ferons très prochainement notre déclaration de candidature », a souligné le maire de Linguère.Sur ses relations avec l’ancien PM, Mahammed Boun Abdoulaye Dionne, il confiera qu’ils sont en train de discuter pour mettre en place une coalition afin d’aller ensemble à la présidentielle de 2024. Aly Ngouille Ndiaye s’est également exprimé sur sa démission en précisant n’avoir jamais laissé les agriculteurs à eux-mêmes.