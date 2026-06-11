Médias / Le nouveau ministre de la communication déroule son chantier : « Je vais œuvrer pour un secteur des médias apaisé… »

Lors de la cérémonie de passation de service avec le ministre sortant Alioune Sall, le nouveau ministre de la Communication, chargé des relations avec les institutions, Bakary Sarr a tracé sa feuille de route pour le secteur des médias. Avec une vision claire : celle de bâtir un espace médiatique apaisé, responsable, libre et professionnel. Le ministre a d’abord insisté sur la nécessité de concilier liberté de la presse et respect des règles déontologiques et des lois de la République. « La recherche de la vérité, la qualité de l’information et le professionnalisme doivent rester nos références fondamentales », a-t-il déclaré, appelant à préserver le dialogue malgré les divergences d’opinion.



Le deuxième chantier concerne la modernisation du secteur, engagée depuis plusieurs années, sera poursuivie avec détermination. Cette évolution devra toutefois s’accompagner d’une amélioration des conditions de travail des professionnels des médias. Renforcement de la protection sociale, promotion de l’emploi décent, formation continue et meilleur cadre d’exercice figurent parmi les engagements pris.



Enfin, le ministre a souligné l’importance de la viabilité économique des entreprises de presse. L’accompagnement à la transformation numérique et le soutien à la production de contenu de qualité seront au cœur de l’action gouvernementale. Une attention particulière sera portée aux instruments de financement, notamment les fonds d’appui au développement de la presse et les nouveaux mécanismes destinés à soutenir la diffusion et la production audiovisuelle.



Par ailleurs, le ministre entend faire de la communication gouvernementale un véritable outil de proximité. Il a également rappelé que l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 constituerait une opportunité unique pour valoriser l’image du Sénégal, promouvoir la jeunesse et démontrer la capacité d’organisation du pays. Son ministère jouera un rôle actif dans la mobilisation nationale autour de cet événement, afin qu’il devienne un facteur de cohésion, de fierté nationale et d’héritage durable.