Média/Cyberattaque : PressAfrik TV victime de piratage

Dans un communiqué publié ce mercredi 26 mars 2025, PressAfrik Group a annoncé que sa chaîne PressAfrikTVHD a été piratée à 12h40. Les hackers ont contourné les protocoles de sécurité, prenant le contrôle du compte Gmail et de la chaîne YouTube, bloquant ainsi l’accès à l’équipe technique.



PressAfrik souligne que cette attaque survient dans un contexte de forte croissance, avec un passage de 386 000 à 395 000 abonnés en quelques semaines et une augmentation des revenus publicitaires. Cette cyberattaque fait suite à celles visant Seneweb et Dakaractu récemment.



La direction a immédiatement déposé plainte auprès de la Division Spéciale de la Cybercriminalité (DSC) pour identifier les responsables. Elle met également en garde ses abonnés et partenaires contre toute activité suspecte utilisant son nom, tout en réaffirmant son engagement en faveur d’un journalisme libre et indépendant.