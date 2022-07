Me Sidiki Kaba : « Nous sommes unis et debout pour la victoire du président Macky Sall au soir du 31 Juillet! »

Tous les responsables de Tambacounda sont plus que jamais déterminés pour le triomphe de la coalition BBY au terme des élections législatives prochaines. C’est en tout cas l’assurance faite par le ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba, à Aminata Touré lors de son passage à Tambacounda pour les besoins de sa campagne. « Nous sommes unis et debout pour la victoire du président Macky Sall au soir du 31 Juillet », a confié Me Sidiki Kaba…