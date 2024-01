Me Ciré Clédor Ly sur la décision de la Cour suprême : "il est clair que nous ne baisserons pas les bras"

À l'issue du verdict rendu par la Cour suprême dans l'affaire Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko, son conseil Me Ciré Cledor Ly a exprimé son amertume et sa déception face à cette décision. "Je suis très déçu pour deux raisons. La première raison est que ma conviction est que la Cour suprême ne pouvait pas aujourd'hui juger cette affaire. Elle devait l'envoyer devant le Conseil constitutionnel, mais enfin, elle a décidé autrement en disant que le mémoire serait tardif et que par voie de conséquence, il est déclaré irrecevable", a-t-il déclaré.





Il ajoute : "deuxièmement, tout le monde a suivi les réquisitions du ministère public qui tendaient à la cassation même totale de tout l'arrêt pour des manquements graves à la loi. Parce que tout ce qui a été développé, ce sont des moyens de pur droit donc la Cour suprême s'est débrouillée pour rejeter un à un tous les moyens".





Selon la robe noire, il est clair que nous ne baisserons pas les bras. " Depuis des années, nous sommes confrontés à des décisions très surprenantes qui de nos analyses étaient désarticulées et ne correspondaient pas à ce qui devait être", dit-il.