Mbour : un homosexuel se fait passer pour une femme et invite le chef de village à entretenir des rapports sexuels.

Son acte a secoué tout un village et installé un profond malaise au domicile de Seydou Fall, chef du village de Nguérigne, tout comme auprès d'autres habitants de ladite localité qui eux ont décidé de faire appel à la justice pour régler leur situation.

Les faits remontent à dimanche dernier, lorsque D. Kane, homosexuel et neveu du chef de village a voulu coûte que coûte satisfaire sa libido. Ainsi D. Kane avait tenté de draguer son propre oncle en lui envoyant des images pornographiques suivies d'une invite à une partie de jambes en l'air quelque part à Saly Portudal.

Selon nos confrères de l’Observateur, le chef de village totalement dépassé par la situation, décidera de ne pas répondre aux provocations. Mais tel n’a pas été le cas du vendeur de lait caillé du quartier, qui accusa une de ses voisines du village comme étant la seule femme du village capable de faire des avances malsaines à des hommes. Interpellée, la dame qui ne comprenait guère ce qu'on lui reproche, va porter plainte pour diffamation.

Cette situation installe très rapidement la psychose et un malaise profond à Nguérigne où des bonnes volontés et autres notables de la contrée entreprennent aussitôt une médiation afin d'apaiser la tension entre le vendeur de lait caillé et la jeune dame accusée.

L’ouverture de l’enquête a cependant permis de regrouper plusieurs pièces à conviction contre le neveu du chef de village, ce qui a abouti à son arrestation.

Toujours selon l’Observateur, D. Kane a avoué lors de son audition qu’il était un homosexuel et a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés. Il a indiqué cependant qu’il pensait que son oncle, de même que les deux autres hommes du village, allaient répondre favorablement à ses propositions.

Au terme de sa durée légale de garde à vue, D. Kane a été déféré, hier lundi, au parquet de Mbour pour outrage aux bonnes mœurs, collecte et diffusion de données à caractère pornographique.