Mbour :"Toutes les mesures seront prises pour rendre opérationnel tous les jours le service des passeports qui est une préoccupation des populations "( Ndiara Sene Directeur de la Sécurité Publique. )

Le commissariat central de Mbour rénové entièrement a reçu la visite du directeur général de la Police, Mame Seydou Ndour...Face à la presse le directeur de la sécurité publique, Ndiara Sene est revenu sur la lancinante question de l'obtention du passeport dans la capitale de la petite côte et la décision ferme des autorités de la police à garantir une sécurité satisfaisante ..."Le sens de notre déplacement à Mbour rentre dans le cadre de l'inauguration des nouveaux locaux du commissariat central de Mbour. Ce bâtiment qui a été démoli et entièrement reconstruit est un cadre rénové, fonctionnel, adapté qui répond à toutes les commodités de fonctionnalités. Le service est disposé à recevoir plus d'effectif maintenant. Mais le renforcement de la ressource et des moyens matériels va suivre afin de permettre à la police de Mbour de pouvoir prendre en charge toutes préoccupations sécuritaires. C'est un nouveau partenariat qui va se dessiner entre la police et les populations de Mbour. L'objectif entre en droite ligne avec la volonté affichée des autorités de doter les services de police de nouvelles infrastructures modernes adaptées. Toutes les mesures seront prises pour rendre opérationnel tous les jours le service des passeports qui est une préoccupation des populations de Mbour."