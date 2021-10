Mbour : Quand Oumar Youm envoyé du président Macky Sall parle de Ousmane Tanor Dieng pour sceller l'unité dans les rangs...

La collectivité Mandingue reste une école Patriotique ou des insulteurs ne sont pas formes.

Le président Macky Sall, comme à l'accoutumée, a respecté la tradition en octroyant une enveloppe de cinq millions à la collectivité Mandingue de Mbour. Pour cela le président Macky Sall a choisi son ancien chef de cabinet et actuel coordonnateur départemental de l’Alliance pour la république et maire de Thiadiaye pour faire de lui son envoyé spécial auprès des sages de la collectivité Mandingue. "Le président Macky Sall m'a instruit de venir vous remettre son soutien pour les journées Mandingue organisées chaque année. Il a insisté pour que je vous transmette tous ses remerciements surtout pour votre élan patriotique noté ces deux dernières années avec le sursis de vos activités du fait de la Covid-19. Pour lui, vous avez montré que l'intérêt personnel ne guide pas vos pas, mais plutôt l'intérêt général. La collectivité Mandingue reste une école Patriotique ou des insulteurs ne sont pas formés. Le président vous remercie pour ce haut geste..."



Je viens avec cinq millions que le ministre d’État, directeur de cabinet Mahmoud Saleh m'a remis au nom du président Macky Sall…



Une occasion de le remercier pour son engagement à côté du président de la République, mais aussi sa clairvoyance et le rôle d'unification qu'il ne cesse de jouer dans le département. II pouvait agir autrement. Sur ce, le président Macky Sall m'a ordonné de vous dire de prier pour lui pour les prochaines échéances locales et surtout pour l'unité de Benno, de ses partisans dans le département. D'ailleurs pour cette affaire, je tiens à préciser : le compagnonage du président Macky Sall et Tanor a été toujours des meilleurs et ne souffrait d'aucune ambiguïté, raison pour laquelle nous n'avons pas le droit que ce Benno se déchire entre nos mains. La meilleure façon de rendre hommage à OTD après lui, c'est d’être unis et engagés pour les prochaines échéances...



Je demande à tout le monde de se donner la main et de prier pour que le président Macky Sall choisisse le meilleur pour Mbour... Aujourd’hui il est à signaler de force ou de gré que le seul maître du jeu qui décide reste le président Macky Sall. Quels que soient nos grades, nos rangs dans le parti, restons unis et écoutons le président Macky Sall.



Le coordonnateur départemental de l’Alliance pour la république était accompagné d'une forte délégation (honorables Pape Songue Diouf, Siré Ndiaye secrétaire élue, Adja Yacine Ndao, Cheikh Issa Sall dg Adm, Mamadou Faye dg Petrosen, Bocar Ly président du conseil de surveillance de l'ASPT, Pape Hamady Ndao dg Apda, le Rewmi, le maire Fallou Sylla du parti socialiste...