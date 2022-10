Mbour : Les évènements de Pire et Karack irritent les maîtres coraniques

Mettant à profit la journée nationale réservée aux talibé, les maîtres coraniques de Mbour ont tiré à boulets rouges sur les autorités. Selon ces transmetteurs du savoir islamique, toutes sortes de journées nationales sont organisées et respectées à la dimension de ses pratiquants, alors que celle réservée aux talibé est faite sans les talibé, sans leurs enseignants et sans les imams et autres religieux.

Les maîtres coraniques réclament par ailleurs des centres de formation, une université et des lieux de rééducation et d'insertion des talibé. Déplorant et fustigeant les événements qui se sont déroulés à Pire et à Karack, les maîtres coraniques se sont vivement indigné de ces événements qui selon eux, n'honorent pas la religion du meilleur des prophètes, mais pire encore, ces événements regrettables l'affaiblissent. Les maîtres coraniques en veulent pour preuve le traitement inéquitable de ces événements fait par la presse alors que des événements plus graves surviennent dans d'autres secteurs du pays mais ne sont pas relatés avec une telle rudesse qui frise d'ailleurs l'acharnement, selon les maîtres coraniques.

Après le vénéré Thierno Ahmet Baba Talla de Sinthiou Bamambe la saison dernière, la journée de cette année a eu comme parrain Borom Diamal. La journée s'est achevée avec des prières alors que les récitals de Coran ont été faits à l'ouverture. Les maîtres coraniques venus de tous les coins et recoins du département, les imams et les talibé se sont donnés rendez-vous l'année prochaine après avoir exécuté ensemble la prière de Takusaan...