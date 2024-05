Mbour : " La République veut que les pèlerins rentrent à temps chez eux.. qu'on les fasse pas attendre.."( ministre des affaires étrangères de l'intégration africaine)

Le ministre de l'intégration africaine à s'est rendu au hangars des pèlerins sis à l'aéroport international Blaise Diagne. Après s'être rendu sur les lieux, le ministre de l'intégration Africaine n'a pas manqué de dire sa satisfaction mais elle formule de fortes recommandations pour un pèlerinage sans faute.. "L'étape du retour est capitale, la République attend que les pèlerins rentrent à temps chez eux qu'on les fasse pas attendre 02 jours à plus forte raison plusieurs jours. Parce que après le haaj on a fini son argent, on a fait ses dépenses, on est fatigué, on veut rentrer chez soi.. Donc nous attendons que le processus mise en place soit respecté que les plans de vols soient respectés et que cette fois ci qu'aucun pèlerin ne soit laissé en rade ou qui reste derrière parce que le vol n'est pas venu à temps.. " a Souligné le ministre des affaires étrangères et de l'intégration Africaine...