Mbour / Jean Baptiste Tine à Mbour : « Redonner tout son lustre à l’administration! »

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, était à Mbour ce vendredi 22 août pour inaugurer la nouvelle préfecture de la capitale de la Petite-Côte. Entre modernisation de l’administration territoriale et doléances locales, la cérémonie a été marquée par de fortes annonces et des attentes élevées.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a donc procédé à l’inauguration officielle de la nouvelle préfecture de Mbour, un bâtiment ultramoderne destiné à renforcer l’efficacité de l’administration territoriale.

Le ministre est arrivé vers 11 heures, accueilli avec les honneurs par un dispositif protocolaire soigné. À ses côtés, plusieurs personnalités : le gouverneur de Thiès Saër Ndao, William Manel, le directeur de l’administration territoriale et ancien préfet de Mbour, Oumar Mbaye, commissaire de Saly représentant le commissaire central en congé, ainsi que le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall. L’actuel préfet, Amadou Diop, 31ᵉ à occuper ce poste, a également reçu la délégation.

Après avoir fait le tour des installations, le ministre a visiblement apprécié la qualité de l’ouvrage.

La représentante du personnel, Thérèse, a salué « la volonté de l’État d’offrir à l’administration territoriale de meilleures conditions de travail ».

Le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, prenant la parole, a insisté sur l’importance stratégique de cette infrastructure pour la montée en puissance de l’administration sénégalaise. Cependant, il a aussi mis en lumière les nombreux défis auxquels fait face la commune. L’un des points majeurs soulevés : la délocalisation urgente du camp des sapeurs-pompiers, actuellement situé dans une zone difficile d’accès.

Au micro de Dakaractu Mbour, Jean Baptiste Tine a tenu à rappeler la vision du gouvernement : « Cette inauguration s’inscrit dans le cadre d’une administration plus moderne, plus collaborative et plus proche des citoyens. L’administration territoriale a été trop longtemps laissée à elle-même. Aujourd’hui, il est temps de lui redonner tout son lustre d’antan ! »

Cette inauguration s’inscrit dans une dynamique nationale : la réforme profonde de l’administration publique. Objectif : rapprocher l’État des populations, améliorer la qualité des services et offrir aux agents un cadre de travail digne.

Avec ce nouveau bâtiment, Mbour se positionne comme un pôle administratif de référence sur l’échiquier national. Mais les attentes restent fortes : les populations espèrent désormais voir leurs doléances, notamment celle concernant les sapeurs-pompiers, traduites en actes...