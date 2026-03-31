Sûreté urbaine (Su): Après son audition, Ibrahima Lissa Faye sort libre

Le directeur de publication de PressAfrik, Ibrahima Lissa Faye a été auditionné en qualité de témoin dans le cadre de l’enquête portant sur le Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP). À l’issue de son audition, il a quitté les locaux des enquêteurs aux environs de 19h sans être inquiété.
Son nom avait été cité par Mame Makhtar Gueye, dans le contexte de l’affaire d’aide à la presse qui secoue le secteur médiatique. Le coordonnateur des Associations de Presse (CAP) figure ainsi parmi les personnes convoquées dans le cadre de cette procédure.
Dans la même journée, Habibou Dia, directreur de la communication, avait également été entendue par les enquêteurs, lui aussi dans le cadre du même dossier.
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