Centrafrique: les défis du président Faustin-Archange Touadéra, investi pour un nouveau mandat


Centrafrique: les défis du président Faustin-Archange Touadéra, investi pour un nouveau mandat
Inaugurant du même coup l'entrée de son pays dans la VIIe République, le chef de l'État a prêté serment sur la Bible, lundi 30 mars 2026, avant de prononcer un discours dans lequel il a présenté son programme pour les sept années à venir. Organisée devant près de 20 000 personnes, la cérémonie s'est déroulée à Bangui en présence de nombreux dirigeants du continent.

Déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 avec 77,90% des suffrages, le président sortant de la CentrafriqueFaustin-Archange Touadéra, a été investi pour un troisième mandat lundi 30 mars. L'événement a ainsi marqué l'entrée de son pays dans la VIIe République. 

Organisée dans le complexe sportif Barthélémy-Boganda de Bangui devant près de 20 000 personnes arborant pagnes et t-shirts aux couleurs bleu, jaune et rouge ainsi que des drapeaux et des écharpes à l'effigie du chef de l'État, la cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux dirigeants du continent. Parmi eux figuraient plusieurs présidents, comme le Gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, le Comorien Azali Assoumani, le Burundais Évariste Ndayishimiye  - qui est également le président en exercice de l'Union africaine -, et le Congolais Denis Sassou Nguesso.

« Je jure devant Dieu et devant la nation d'observer scrupuleusement la Constitution, de garantir l'indépendance et la pérennité de la République, de sauvegarder l'intégrité du territoire et d'assurer le bien-être du peuple centrafricain », a déclaré Faustin-Archange Touadéra lors de sa prestation de serment, la main droite posée sur la Bible. Juste avant, debout sur un podium dressé dans l'angle ouest du stade, celui-ci avait reçu un drapeau centrafricain des mains du chef d'état-major des forces armées sous les applaudissements de la foule. 

 

Puis, dans son discours d'investiture, le chef de l'État aujourd'hui âgé de 68 ans a présenté son programme pour les sept années à venir. « Notre priorité sera de consolider la paix, de promouvoir la justice, de renforcer notre économie, de créer des emplois pour nos jeunes et de proscrire la corruption et les mauvaises manières de servir la nation », a-t-il dit.

Lutte contre le chômage, autosuffisance alimentaire, inclusion des femmes, protection des personnes vulnérables... Les défis qui attendent désormais le premier président de la VIIe République sont nombreux. « Après l'avoir élu honnêtement, on attend de le voir au travail, confie Francis, qui assiste à la cérémonie depuis les gradins. On aimerait qu'il puisse en particulier développer l'agriculture et l'élevage, créer de l'emploi et que la sécurité soit assurée dans le pays », poursuit ce dernier. « C'est un homme fort, qui a pris le pouvoir en pleine crise en 2016. Depuis, il a fait de bonnes choses pour relever la Centrafrique et je sais qu'il en fera encore de grandes au cours de la VIIe République », commente pour sa part Denis, un militant du Mouvement cœurs unis (MCU), le parti présidentiel.

Pour favoriser le développement de son pays, Faustin-Archange Touadéra a pour priorité le développement de projets ambitieux en collaboration avec l'ensemble des partenaires de la République centrafricaine. « Cela nous permettra de construire des infrastructures – route, chemin de fer, énergie... –, de protéger notre environnement, et surtout de préserver et valoriser nos ressources naturelles », a-t-il déclaré à ce propos dans son intervention. 

correspondant à BanguiRolf Steve Domia-Leu

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Mardi 31 Mars 2026
RFI



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