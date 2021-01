Mbour / Bilan couvre feu : 65 personnes interpellées, 31 voitures immobilisées, rythme des cas sans changement..

Le bilan des 12 jours de couvre feu ont permis aux forces de défense et de sécurité de la capitale de la Petite Côte de mettre la main sur 65 personnes interpellées.



Parmi ces 65 personnes, 34 l’ont été pour trouble à l'ordre public, violation du couvre feu, participation à une manifestation interdite, destruction de biens et acte de vandalisme. Ces dernières ont été déférées au parquet. Dans ce même contexte, 31 ont été interpellées pour violation du couvre feu. Toutes ont été obligées à un paiement d'amendes forfaitaires. 17 véhicules ont été immobilisées.



Pour ce qui concerne les cas de Covid-19 le nombre n’a toujours pas décru. C’est pourquoi les sites à forte affluence tels le marché central et le quai de pêche seront ouverts de 06 h du matin à 18 h et ils seront fermés les dimanches, nous renseigne notre source...