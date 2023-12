Mbour : "Arrêtons les polémiques! Les élections nous prouveront si Amadou a été parrainé ou pas" (Zeinab Shaloum, mouvement Horizon social/Développement)

La présidente du mouvement Horizon social/Développement a lancé officiellement ses activités.

Face à la presse, elle demande aux acteurs politiques d'arrêter les polémiques concernant le parrainage....Elle a défendu le candidat Amadou Ba contre les attaques..." Il a eu ce qu'il mérite, on n'a pas payé les gens pour qu'ils le parrainent. Il faut qu'on respecte les gens. Il faut arrêter de polémiquer. Les gens ont fait un choix libre pour parrainer Amadou Ba. Il faudrait respecter leur choix. Ce sont ces polémiques qui nous retardent. Il faut le féliciter et passer à autre chose, on a les élections devant nous. Ces élections nous prouveront s'il a été réellement parrainé ou pas, on verra bien" dira Zeinab Shaloum, présidente du mouvement Horizon social / Développement...