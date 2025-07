Mbour : 23 candidats à l’émigration clandestine interpellés, dont 8 femmes et un bébé

Une nouvelle tentative de migration irrégulière a été avortée à Mbour, ce 3 juillet 2025, grâce à l’intervention du Commissariat central de la ville.



• 23 individus interpellés dans le quartier Médine, après un signalement anonyme.

• Parmi eux :

• 20 ressortissants guinéens

• 2 gambiens

• 1 sénégalais

• Inclus dans le groupe : 8 femmes et 1 bébé





Les personnes interpellées ont déclaré être venues « chercher du travail », refusant toutefois de livrer le nom du convoyeur, qui reste pour l’instant introuvable.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le groupe se serait volontairement dispersé en petits noyaux pour faciliter l’embarquement clandestin.





Tous les individus ont été placés en garde à vue, et l’enquête se poursuit pour remonter la filière, identifier les organisateurs et prévenir d’éventuelles nouvelles tentatives.