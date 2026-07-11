Études en France : Christine Fages justifie la hausse des frais pour les étudiants non européens

Une hausse qui suscite des inquiétudes



À partir du mois de juillet, les frais d’inscription appliqués aux étudiants étrangers non ressortissants de l’Union européenne doivent connaître une augmentation dans les universités françaises.



Cette décision inquiète de nombreux étudiants sénégalais et leurs familles, compte tenu du nombre important de jeunes qui choisissent chaque année la France pour poursuivre leurs études.



Interrogée par L’Observateur, Christine Fages indique qu’il est encore trop tôt pour mesurer précisément les conséquences de cette décision sur les candidatures sénégalaises.



Des chiffres attendus au mois d’octobre



L’ambassadrice précise que la campagne d’inscription est toujours en cours.



Les autorités françaises ne disposeront donc de données complètes qu’au mois d’octobre, une fois les inscriptions finalisées.



Elle invite également à attendre les décisions éventuellement prises par la partie sénégalaise concernant l’accompagnement des étudiants et les aides au logement.



Une partie seulement du coût réel



Christine Fages affirme que les frais demandés aux étudiants étrangers ne couvriraient qu’environ un tiers du coût réel de leurs études en France.



Le reste continuerait d’être pris en charge par les universités et les financements publics français.



La diplomate souligne que l’enseignement supérieur représente une dépense importante et que la France entend maintenir une formation de qualité.



Une comparaison avec les pays anglo-saxons



Pour défendre cette politique, l’ambassadrice compare les nouveaux tarifs français à ceux pratiqués dans plusieurs pays anglo-saxons.



Elle estime que les sommes demandées en France restent très inférieures à celles exigées dans certains autres grands pays d’accueil des étudiants internationaux.



Pour Christine Fages, l’enjeu est de trouver un équilibre entre l’attractivité des universités françaises, la qualité de la formation et le financement réel des études.



Les étudiants sénégalais dans l’attente



Les effets de la mesure sur la mobilité des étudiants sénégalais ne pourront être évalués qu’après la fin de la campagne universitaire.



Les chiffres du mois d’octobre permettront de savoir si la hausse a entraîné une baisse des candidatures ou des inscriptions