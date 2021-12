Matchs de Premier durant la trêve, Aliou Cissé met son veto pour ses joueurs : « Nous n'accepterons pas qu'ils jouent… »

Les « Anglais » de la tanière ne seront pas autorisés à jouer avec leurs clubs en janvier 2022 comme le réclament certains clubs anglais qui veulent retenir leurs joueurs africains le plus longtemps possible avant de les laisser rejoindre leurs sélections.



En sa qualité de sélectionneur de l’équipe du Sénégal, Aliou Cissé a mis son veto : "Nous n'accepterons pas qu'ils jouent le 03 janvier…" a averti le coach sénégalais qui espère compter au sein de la tanière, à partir du 27 décembre, sur la présence d’Edouard Mendy, Sadio Mané et Ismaëla Sarr…