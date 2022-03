Matar Ba aux supporters : « Li Khéw Égypte nexoul wayé bou kenn déf lou eupp ! »

Le ministre des sports, Matar Ba, a invité les supporters sénégalais à éviter ce mardi 29 mars (Sen vs Egy, 17h30, barrages retour, mondial) tout débordement et autres actes indésirables, lors du match Sénégal vs Égypte.



Des faits qui pourraient potentiellement retomber sur l’équipe nationale et sur la fédération sénégalaise de football. « Li Khéw Égypte Nexoul wayé bou kenn déf lou eupp ! »



Lors du match aller qui s’est déroulé au Caire, l’hymne national du Sénégal avait été sifflé par les supporters Égyptiens et les joueurs sénégalais victimes de pointage au laser…