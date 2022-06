Matam : Les leaders politiques autour du coordonnateur départemental Farba Ngom, fustigent la démarche fractionniste de Me Malick Sall et appellent à l’unité.

Ils étaient plusieurs leaders politiques de la mouvance présidentielle du département de Matam à s’insurger contre Me Malick Sall et ses partisans qui, selon eux, versent dans une démarche fractionniste.



En effet, conscients des enjeux des élections législatives en perspective, les différents responsables qui ont même eu à mettre en place lors des élections locales des listes parallèles, se sont retrouvés autour du député maire des Agnams, Farba Ngom qui selon eux, a obtenu légitimement la caution du président Macky Sall.



Dans ce sillage, ils regrettent la mise en place du cadre des partisans du ministre de la justice, qui freinent la dynamique unitaire au niveau du département. D’ailleurs, ce cadre, estiment les responsables politiques de Matam, n’est qu’une coquille vide et par conséquent, ne montre point la force à laquelle ils font allusion.



Le maire de la commune de Nguidilone, Samba Ciré Dia, de la commune de Ourossogui, Souleymane Barka Ba, Djiby Dieng de la commune de Nabadji Civol, Thierno Amadou Sy, Al Ousseynou Kane de Bokidiawé, Djiby Sy de la commune de Oréfondé, Alassane Sow de la commune de Thilogne, Abdallah Ba de Dabia ont tous signé leur adhésion pour accompagner le député maire Farba Ngom dans une démarche unitaire pour une victoire claire dans les rendez-vous électoraux à venir.