Matam : Amadou Djibril Diallo reconduit et installé à nouveau comme président du Conseil départemental.

Les 59 nouveaux conseillers dans le département de Matam, dont la moitié faisait leur entrée dans l’hémicycle départemental, ce Jeudi 10 février 2022, ont procédé à l'installation d’Amadou Djibril Diallo, élu pour la deuxième fois comme président dudit conseil.



Après une victoire éclatante au soir du 23 janvier 2022, la coalition Benno Bokk Yakaar a reconduit Amadou Djibril Diallo dans le département de Matam. Réélu pour la deuxième fois, ce dernier a saisi l'occasion pour remercier l'ensemble de ses collègues et partisans pour cette confiance renouvelée. Ainsi, les 59 conseillers présents dans cette rencontre ont voté pour élire les 3 vices présidents et 2 secrétaires qui vont piloter le travail avec le président et les conseillers.



À la fin de cette séance, le président Amadou Djibril Diallo, prenant la parole, a invité tous les conseillers ainsi que les autres responsables à travailler davantage pour accompagner le président de la République dans son programme dénommé (PSE) Plan Sénégal Émergent.