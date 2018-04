Mary Teuw Niane pour un partenariat fécond avec le Réseau de la Renaissance Africaine et de la Diaspora

Une séance de travail a réuni ce matin le ministre de l’enseignement supérieur, le Pr Mary Teuw Niane et le réseau de la renaissance Africaine et de la diaspora, sous la houlette de son Pdg, le Dr. Djibril Diallo, pour non seulement prendre comme référence le modèle éducatif sénégalais, mais aussi de s'imprégner de la réforme de l’éducation au Sénégal…