Chanvre indien, Tramadol, fuites et arrestations : l’OCRTIS frappe fort dans plusieurs régions du Sénégal

L’ OCRTIS a mené une vaste série d’opérations coordonnées à travers le pays, aboutissant à plusieurs interpellations et saisies importantes de chanvre indien et de produits psychotropes. Ces interventions ont été rendues possibles grâce à l’exploitation de renseignements opérationnels précis.





Kédougou : réseaux de vente et médicaments interdits



Dans la région de Kédougou , les forces de l’ordre ont ciblé plusieurs points de trafic :

• À Douta, un individu a été interpellé avec 2 kg de chanvre indien et du Tramadol. Il est poursuivi pour trafic de stupéfiants et exercice illégal de la pharmacie.

• À Bantaco, une mère et sa fille ont été arrêtées pour vente illicite de Tramadol depuis leur domicile.





Kaffrine : fuites, charlatanisme et trafic



Dans la région de Kaffrine :

• À Boulel/Kouyandé, 1 kg de chanvre indien a été saisi, mais le suspect a pris la fuite.

• À Keur Ayib, un individu se présentant comme charlatan a été arrêté avec 1,5 kg de chanvre indien.





Kolda : cargaison abandonnée



À Kolda , une opération a permis la saisie de 3,4 kg de chanvre indien. Les suspects ont réussi à fuir, mais les enquêtes se poursuivent pour les identifier.





Thiès : deux interpellations



Dans la région de Thiès , deux individus ont été interpellés en possession de 1 kg de chanvre indien et placés en garde à vue.





Sédhiou : 55 kg saisis en pleine opération



À Sédhiou , une opération de surveillance a permis une saisie spectaculaire de 55 kg de chanvre indien. Le suspect a abandonné sa moto et sa cargaison avant de prendre la fuite.





Diourbel et Touba : filières locales ciblées



Dans la région de Diourbel , notamment à Touba, deux individus ont été interpellés dans le cadre d’opérations anti-drogue menées par les unités de lutte.





Fatick : un réseau démantelé à Foundiougne



À Fatick , un individu déjà connu des services a été arrêté avec 1,25 kg de chanvre indien, une moto et de l’argent issu du trafic.