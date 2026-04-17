Chanvre indien, Tramadol, fuites et arrestations : l’OCRTIS frappe fort dans plusieurs régions du Sénégal

L’OCRTIS a mené une vaste série d’opérations coordonnées à travers le pays, aboutissant à plusieurs interpellations et saisies importantes de chanvre indien et de produits psychotropes. Ces interventions ont été rendues possibles grâce à l’exploitation de renseignements opérationnels précis.
Kédougou : réseaux de vente et médicaments interdits
Dans la région de Kédougou, les forces de l’ordre ont ciblé plusieurs points de trafic :
• À Douta, un individu a été interpellé avec 2 kg de chanvre indien et du Tramadol. Il est poursuivi pour trafic de stupéfiants et exercice illégal de la pharmacie.
• À Bantaco, une mère et sa fille ont été arrêtées pour vente illicite de Tramadol depuis leur domicile.
Kaffrine : fuites, charlatanisme et trafic
Dans la région de Kaffrine :
• À Boulel/Kouyandé, 1 kg de chanvre indien a été saisi, mais le suspect a pris la fuite.
• À Keur Ayib, un individu se présentant comme charlatan a été arrêté avec 1,5 kg de chanvre indien.
Kolda : cargaison abandonnée
À Kolda, une opération a permis la saisie de 3,4 kg de chanvre indien. Les suspects ont réussi à fuir, mais les enquêtes se poursuivent pour les identifier.
Thiès : deux interpellations
Dans la région de Thiès, deux individus ont été interpellés en possession de 1 kg de chanvre indien et placés en garde à vue.
Sédhiou : 55 kg saisis en pleine opération
À Sédhiou, une opération de surveillance a permis une saisie spectaculaire de 55 kg de chanvre indien. Le suspect a abandonné sa moto et sa cargaison avant de prendre la fuite.
Diourbel et Touba : filières locales ciblées
Dans la région de Diourbel, notamment à Touba, deux individus ont été interpellés dans le cadre d’opérations anti-drogue menées par les unités de lutte.
Fatick : un réseau démantelé à Foundiougne
À Fatick, un individu déjà connu des services a été arrêté avec 1,25 kg de chanvre indien, une moto et de l’argent issu du trafic.
Kédougou : réseaux de vente et médicaments interdits
Dans la région de Kédougou, les forces de l’ordre ont ciblé plusieurs points de trafic :
• À Douta, un individu a été interpellé avec 2 kg de chanvre indien et du Tramadol. Il est poursuivi pour trafic de stupéfiants et exercice illégal de la pharmacie.
• À Bantaco, une mère et sa fille ont été arrêtées pour vente illicite de Tramadol depuis leur domicile.
Kaffrine : fuites, charlatanisme et trafic
Dans la région de Kaffrine :
• À Boulel/Kouyandé, 1 kg de chanvre indien a été saisi, mais le suspect a pris la fuite.
• À Keur Ayib, un individu se présentant comme charlatan a été arrêté avec 1,5 kg de chanvre indien.
Kolda : cargaison abandonnée
À Kolda, une opération a permis la saisie de 3,4 kg de chanvre indien. Les suspects ont réussi à fuir, mais les enquêtes se poursuivent pour les identifier.
Thiès : deux interpellations
Dans la région de Thiès, deux individus ont été interpellés en possession de 1 kg de chanvre indien et placés en garde à vue.
Sédhiou : 55 kg saisis en pleine opération
À Sédhiou, une opération de surveillance a permis une saisie spectaculaire de 55 kg de chanvre indien. Le suspect a abandonné sa moto et sa cargaison avant de prendre la fuite.
Diourbel et Touba : filières locales ciblées
Dans la région de Diourbel, notamment à Touba, deux individus ont été interpellés dans le cadre d’opérations anti-drogue menées par les unités de lutte.
Fatick : un réseau démantelé à Foundiougne
À Fatick, un individu déjà connu des services a été arrêté avec 1,25 kg de chanvre indien, une moto et de l’argent issu du trafic.
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