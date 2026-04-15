Drogue, téléphones volés et brouilleur de signal : la double vie présumée de D. Mbalo… le commerçant écope de 2 ans ferme

Le tribunal a rendu son verdict dans une affaire aussi dense que controversée. À Djeddah-Thiaroye-Kao, le nommé D. Mbalo a été condamné à deux ans de prison ferme après une enquête mêlant stupéfiants, recel présumé et détention d’objets sensibles, dont un brouilleur de signal.



Un dossier explosif qui a tenu en haleine la salle d’audience jusqu’au prononcé du jugement.



Une interpellation aux multiples zones d’ombre



Commerçant âgé de 36 ans, le prévenu était poursuivi pour :

• association de malfaiteurs

• vol en réunion

• détention et trafic de drogue

• cession de substances illicites



Selon les éléments de l’accusation, les forces de l’ordre auraient découvert chez lui un arsenal inquiétant : plusieurs téléphones portables, des documents administratifs appartenant à des tiers, des cachets d’entreprises, des armes blanches, ainsi qu’un brouilleur de signal.



À cela s’ajoutent des produits stupéfiants : haschich, ecstasy et comprimés de MDMA.



Drogue : entre aveux partiels et dénégations



Face aux juges, D. Mbalo a reconnu uniquement la possession de petites quantités de haschich, qu’il dit destiner à un usage personnel.



Il conteste fermement toute activité de trafic, malgré les affirmations des enquêteurs évoquant une découverte en plein conditionnement de drogue.



Pour la défense, ces accusations reposent sur des interprétations excessives et ne permettent pas d’établir un trafic structuré.



Vols et objets suspects : un faisceau d’indices contesté



Le volet le plus lourd concerne la découverte de plusieurs objets supposés volés :

• documents administratifs appartenant à des tiers

• téléphones portables

• cachets et signatures d’entreprises

• matériel de communication et brouilleur de signal



Des victimes présumées ont été entendues et affirment avoir reconnu leurs biens.



Mais le prévenu rejette toute implication, affirmant n’avoir jamais eu connaissance de ces objets avant leur présentation au dossier.



Une procédure contestée par la défense



Les avocats ont vivement critiqué la régularité de l’enquête, dénonçant une perquisition contestée et un procès-verbal non signé par le prévenu.



Selon eux, aucune preuve formelle ne relie directement leur client aux faits de vol. Ils plaident au mieux pour un recel, et demandent une requalification plus clémente des faits liés à la drogue en simple usage personnel.



Le parquet inflexible



Face à ces arguments, le procureur a maintenu une position ferme, requérant deux ans de prison ferme, estimant que les éléments réunis suffisaient à établir la culpabilité du prévenu sur plusieurs chefs.



Verdict : relaxe partielle mais condamnation ferme



Au terme des délibérations, le tribunal a rendu une décision partagée :

• relaxe pour l’association de malfaiteurs

• condamnation à deux ans de prison ferme pour les autres chefs retenus