Thiès : les impactés des opérations de désencombrement lors du 4 avril, réclament des indemnités

Ce sont des gérants de multiservices, des points de transfert d'argent, des ateliers de tailleurs, entre autres, qui réclament des indemnités, suite à l'organisation de la fête de l’Indépendance à Thiès. Ce derniers occupent une partie de l'avenue Caen, et avaient été emmenés à fermer leurs enseignes pendant une vingtaine de jours avant l'organisation de la fête, ont-ils fait savoir.
"Nous étions partis voir les autorités. Elles nous avaient promis de transmettre notre doléance aux plus hautes autorités, mais jusqu'à présent nous n'avons encore rien vu", a déclaré l'un d'eux. Certains d'entre eux avaient vu les devantures de leurs boutiques être démolies lors des différentes opérations de désencombrement, sans aucune contre-partie.
Aujourd’hui, ils espèrent que leur doléance sera entendue et satisfaite par les autorités. "Cela a été un véritable manque à gagner pour nous. Les chapiteaux ont été dressés devant nos services pendant plusieurs jours. Certains d'entre nous s'étaient même exprimés à travers les médias, mais jusque là, la situation n'évolue pas", ont-ils regretté.
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