Keur Madaro : Le Maire Alioune Sarr et le conseil municipal procèdent à la pose de la première pierre d'une infrastructure sanitaire et d'une salle multifonctionnelle

Le maire de la commune de Notto Diobasse, Alioune Sarr, a présidé ce mercredi 15 février 2026 la cérémonie de pose de la première pierre d'une infrastructure sanitaire (poste de santé- maternité) au village de Keur Madaro (Notto Diobasse).

Il s'agit d'un projet qui sera réalisé grâce à un partenariat avec l'ARD, à travers la validation du conseil municipal de Notto Diobasse, sous la houlette du maire. Celui-ci vient ainsi, selon les populations, à son heure compte tenu des difficultés auxquelles elles faisaient face pour bénéficier des soins de santé de qualité. Les chantiers dudit projet seront ainsi livrés sur une durée moyenne de 5 mois.

Dans la foulée, la délégation s’est rendue au CEM de Keur Madaro qui est un collège d'excellence pour y lancer les travaux de construction d'une salle multifonctionnelle. Cette infrastructure est ainsi un espace flexible conçu pour accueillir diverses activités telles des activités sportives, culturelles, associatives, des spectacles, entre autres.

Le maire Alioune Sarr qui a personnellement fait le déplacement, a salué la capacité de résilience des populations de Notto Diobasse, ainsi que les excellents résultats obtenus chaque année par le CEM de Keur Madaro qui, aujourd'hui, fait partie des meilleurs collèges du pays.