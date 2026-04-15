Latmingué - Le Collectif Aar Sunu Suuf s’oppose à l’installation du pôle urbain : « Diaral naniou sunu bakane!! »

Le projet d'installation du pôle urbain de Latmingué suscite une vive opposition de la part des populations locales, particulièrement les 7 villages qui vont être impactés par le projet. Réunies autour du Collectif Aar Sunu Suuf, les populations des villages de Saré Daga, Sanguil, Sanguil Sérère, Sanguil Yogo, Keur Diwré, Keur Soukoum, Keur Bandia etc, en brassards rouges, ont fait face à la presse, ce mardi 14 avril 2026 pour exprimer leur opposition à ce projet.

Selon les populations, tant qu’elles resteront en vie, le futur pôle urbain n’aboutira pas. C’est pourquoi, elles invitent les autorités municipales de Latmingué à renoncer à ce projet. « Nous n’avons que nos terres pour survivre. Ceci est un combat de vie ou de mort. Nous n’allons pas les laisser faire. C’est pourquoi, nous disons non à l’implantation du pôle urbain ici à Latmingué [...]. C’est un projet malheureux qui ne sera jamais bénéfique aux populations », a martelé Samba Loum du Collectif Aar Sunu Suuf.

Pour Mariama Ndong, « la zone de Koylal a refusé le projet et ils veulent nous l’amener ici, nous disons non [...]. Nous disons non à l’accaparement de nos terres et nous allons faire face. »

« Concernant les audiences publiques organisées à Latmingué pour partager avec les populations locales et les acteurs territoriaux sur les différents axes du pôle urbain, ils n’ont pas recueilli l’avis de toutes les populations alors que la voix de ces 7 villages compte parce que c’est nous qui allons être impactés par le projet [...] », a ajouté Samba Loum tout en fustigeant l'attitude des autorités administratives locales.

Face à cette situation, le Collectif Aar Sunu Suuf exige l’arrêt de la procédure et ambitionne de saisir tous les chefs religieux du pays et le chef de l’État pour que le pôle urbain ne soit pas installé à Latmingué.