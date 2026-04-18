Thiès : Le mouvement "Masla" de Massamba Diop forme les jeunes en géométrie et en topographie

Le mouvement "Masla" avec à sa tête, le président Massamba Diop, a décidé d'offrir une session de formation en géométrie et en topographie aux jeunes des différentes communes de Thiès( Thiès-Nord, Thiès-Est et Thiès-Ouest).

Ladite formation a démarré hier à travers une cohorte d'une cinquantaine de jeunes. Ainsi, les modules de formation abordent entre autres : les éléments de base de la topographie, la présentation des appareils topo, le calcul de cheminement polygonal et la prise en main du logiciel DAO.

De son côté, le président Massamba Diop, par la voix de son représentant, a indiqué que cette initiative vise à accompagner les jeunes Thiessois à travers la formation et la création d'emplois. "Nous avons jugé nécessaire d'insister sur la jeunesse, essayer de les former pour qu'à l'avenir ils puissent avoir des compétences, avoir un métier et pouvoir intégrer les entreprises", a déclaré Lamine Diagne, un des responsables du mouvement Masla.