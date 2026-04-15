Le Hezbollah a tiré une trentaine de roquettes sur le nord d'Israël mercredi matin (armée israélienne)


Le Hezbollah a tiré une trentaine de roquettes sur le nord d'Israël mercredi matin (armée israélienne)

Les combattants du mouvement islamiste libanais Hezbollah ont tiré une trentaine de roquettes sur Israël à partir du Liban mercredi matin, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'armée israélienne.

Ces tirs interviennent au lendemain de discussions directes, à Washington, entre Israël et le Liban, les premières en plus de 30 ans, dénoncées par le Hezbollah. A l'issue de ces discussions, Israël et le Liban ont accepté d'entamer des négociations directes en vue d'une paix durable, selon le département d'Etat américain qui accueillait la rencontre.

"Environ 30 tirs ce matin", a déclaré vers 06h40 GMT le porte-parole militaire à l'AFP, en réponse à une question sur le nombre de roquettes tirées depuis les premières heures de la matinée par le mouvement chiite, allié de l'Iran.

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Mercredi 15 Avril 2026
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