Parcelles Assainies : un réseau de recel de téléphones démantelé, 42 appareils saisis, 8 victimes déjà identifiées

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies U15 Commissariat a mis fin, le 11 avril 2026, aux activités d’un réseau spécialisé dans le vol et le recel de téléphones portables.





Une enquête déclenchée par un simple vol



L’affaire démarre avec la plainte d’une victime dont le téléphone a été volé dans la zone de Cambérène. Grâce à une exploitation technique du signal de l’appareil, les enquêteurs parviennent à localiser un premier suspect, présenté comme un receleur chargé de “réparation”.





Une filière criminelle mise à jour



Les investigations permettent ensuite de remonter jusqu’à un second individu interpellé au rond-point “Case Bi”. Lors de son arrestation, les policiers découvrent 42 téléphones portables en sa possession.



Les premiers éléments de l’enquête établissent que l’ensemble des appareils provient de vols et d’agressions en série.





Des victimes commencent à se manifester



À ce stade, huit victimes se sont déjà présentées au commissariat pour identifier et récupérer leurs biens. Les autorités estiment que ce nombre pourrait augmenter au fur et à mesure de l’avancée des vérifications.





Des poursuites en cours



Les deux mis en cause ont été déférés au parquet pour :

• association de malfaiteurs

• vol

• recel



Les investigations se poursuivent afin d’identifier les autres membres du réseau et les propriétaires des appareils encore non réclamés.

