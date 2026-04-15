Moniteur des finances publiques : Le FMI alerte sur une dette mondiale proche des 100 % du PIB

La guerre au Moyen-Orient frappe des économies déjà fragilisées. Dans sa dernière édition du Moniteur des finances publiques, le Fonds monétaire international tire la sonnette d’alarme : les États doivent répondre à la crise sans aggraver une situation budgétaire déjà préoccupante.







Avant même l’éclatement du conflit, les finances publiques mondiales accusaient les séquelles de plusieurs crises successives, pandémie, choc énergétique de 2022, perturbations commerciales répétées. Le déficit budgétaire mondial s’est maintenu à 5 % du PIB en 2025, tandis que la dette publique brute a atteint 94 % du PIB, avec une trajectoire qui la porterait à 100 % dès 2029, soit un an plus tôt que prévu. Les charges d’intérêts, passées de 2 % à près de 3 % du PIB en quatre ans seulement, illustrent l’ampleur de la pression qui s’exerce désormais de façon durable sur les budgets.







Le FMI insiste sur un changement de nature des déséquilibres : les faiblesses budgétaires ne sont plus cycliques mais structurelles. Dépenses de sécurité, coûts des transitions climatique et énergétique, alourdissement des charges d’intérêts, autant de postes qui pèsent en profondeur sur les finances publiques sans que les recettes progressent au même rythme. Dans ce contexte, tabler sur la seule croissance pour rééquilibrer les comptes relève, selon l’institution, d’une stratégie à haut risque. Retarder l’assainissement ne permet pas de gagner du temps ; cela réduit les options et accentue les risques.







Si les perturbations liées à la guerre devaient se prolonger au-delà de mi-2026, les conséquences seraient sévères. Le Moniteur envisage un scénario dans lequel les prix du pétrole resteraient 100 % au-dessus des projections jusqu’en 2027, avec un retour des tensions inflationnistes et un resserrement des conditions de financement. Dans cette hypothèse, la dette mondiale à risque pourrait franchir le seuil de 120 % du PIB, les pays émergents et en développement étant les plus exposés.







Face aux appels en faveur d’un soutien budgétaire d’urgence, le FMI ne s’y oppose pas mais pose des conditions strictes. Toute aide aux ménages et entreprises touchés par la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires doit être ciblée sur les plus vulnérables, temporaire, et financée par redéploiement de dépenses existantes plutôt que par l’emprunt. L’institution met en garde contre les subventions aux carburants : politiquement séduisantes, elles sont coûteuses, mal ciblées, et contribuent à faire monter les prix mondiaux en stimulant la demande dans un contexte d’offre contrainte. La coordination entre politiques budgétaire et monétaire est également jugée indispensable : les dépenses d’urgence ne doivent pas alimenter la demande globale au risque de contrarier les efforts des banques centrales contre l’inflation.







À moyen terme, le FMI plaide pour un rééquilibrage adossé à des mesures concrètes et un calendrier réaliste, non à des objectifs lointains sans cesse repoussés. Élargissement de l’assiette fiscale, réduction des exonérations, renforcement de l’administration fiscale : les leviers existent. Agir tôt et avec détermination, conclut l’institution, demeure la seule voie pour préserver la stabilité dans un monde exposé à des chocs récurrents et à un endettement historiquement élevé.

