Sunu Senelec 7 : immersion au cœur des délégations régionales


À la découverte des quatre délégations régionales de Senelec, piliers de la qualité de service de proximité
 
Immersion au cœur du dispositif opérationnel de Senelec à travers un nouveau numéro de l’émission Sunu Senelec, consacré à ses délégations régionales.
 
De Ziguinchor à Thiès, en passant par Kaolack et Saint-Louis, cet épisode 7 vous embarque pour mieux comprendre l’organisation, les missions et les réalisations des quatre délégations régionales de Senelec. Véritables relais de proximité, elles œuvrent chaque jour à garantir une qualité de service optimale au plus près des populations.
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Mercredi 15 Avril 2026
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