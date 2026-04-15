Tivaouane Peulh - le scandale foncier s’aggrave : une école pour enfants sourds sabotée, une bienfaitrice brisée

Devant le tribunal de justice de Diamniadio, le témoignage bouleversant de Jeanne Penny, connue sous le nom de Awa Ndiaye, vient jeter une lumière crue sur l’ampleur du drame foncier qui secoue Tivaouane Peulh; engagée depuis des années dans le social avec plusieurs écoles, dont une dédiée aux enfants malentendants, cette humanitaire affirme avoir vu son projet brisé net après l’achat légal, dès 2004, d’un terrain de plus de 3 000 m² dont la clôture, pourtant en construction et dûment autorisée, a été détruite par des individus non identifiés ; depuis, malgré des investissements lourds et une mission tournée exclusivement vers l’éducation des plus vulnérables, le site est resté inexploitable, condamnant des milliers d’enfants sourds à l’exclusion scolaire, tandis que sa voix rejoint aujourd’hui celle des nombreuses victimes dénonçant des démolitions arbitraires, dans un climat d’impunité et de désespoir grandissant.