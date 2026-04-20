Thiénaba / Soutien à la candidature de Macky Sall à l'ONU : "Président Macky Sall ak mane oumpanetéwouniou..." (Baye Serigne Assane Seck, Khalife)

À l'occasion de la visite de la délégation de la " Convergence Citoyenne", le Général de Thiénaba, Baye Serigne Assane Seck, a insisté lors de son intervention sur les qualités de l'ancien président de la République, aujourd'hui candidat au poste de Secrétaire général des Nations Unies.
Le guide religieux a soutenu n'avoir jamais rompu le contact avec celui qui a été à la tête de ce pays. "Président Macky Sall, oumpanetéwouniou", a-t-il lancé tout en insistant sur la relation qui les lie tous les deux.
Baye Serigne Assane Seck a ainsi répondu favorablement à la sollicitation de la délégation conduite par Babacar Gaye, en formulant des prières pour le candidat Macky Sall...
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