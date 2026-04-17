Guinée: levée des restrictions d'accès sur les réseaux sociaux

Les restrictions d'accès aux réseaux sociaux en Guinée, apparues en milieu de semaine, ont été levées vendredi, a appris l'AFP auprès de blogueurs guinéens et d'usagers dans ce pays d'Afrique de l'Ouest dirigé d'une main de fer par le général Mamadi Doumbouya.



Les autorités guinéennes n'ont pas officiellement évoqué ces restrictions, annoncées jeudi par l'Association des blogueurs de Guinée (Ablogui), qui dit les avoir constatées dès la veille sur Facebook, Messenger, YouTube et Tik Tok.



"Nous saluons le rétablissement des réseaux sociaux. Les citoyens pourront de nouveau jouir des libertés d'information et d'expression", a affirmé vendredi à l'AFP Baro Condé, président de l'Ablogui.



L'annonce de ces restrictions sur les réseaux sociaux est survenue après la publication d'un communiqué, mardi, de la Haute autorité de la communication de Guinée (HAC) dénonçant "la prolifération de contenus diffusés sur les plateformes numériques" avec notamment "des attaques verbales, des informations non vérifiées et des messages nuisibles à la cohésion sociale".



En début de semaine, la chanteuse Yama Sega et l'influenceuse Maya La Solution se sont mutuellement insultées sur les réseaux sociaux par vidéos interposées. Face au tollé, elles se sont depuis excusées publiquement auprès "du peuple de Guinée".



Après la levée des restrictions, M. Condé veut "alerter" sur un possible nouveau blocage lors des élections législatives et communales prévue le 31 mai, "car l’État guinéen a pris l'habitude de restreindre les réseaux sociaux pendant les périodes électorales".



Arrivé au pouvoir par un coup d’État en septembre 2021, M. Doumbouya a été élu à la tête du pays lors d'une présidentielle sans opposant d'envergure en décembre. Depuis le coup d’État, une chape de plomb s'est abattue sur le pays.