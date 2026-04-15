Santé : un hub stratégique pour la technologie ARN messager, cap sur la souveraineté pharmaceutique au Sénégal



Au-delà de la production de vaccins, cette technologie de pointe ouvre de nouvelles perspectives dans le traitement de maladies comme le paludisme ou le cancer. Basée sur des procédés innovants intégrant l’intelligence artificielle, elle permet de concevoir rapidement des candidats vaccins en réponse à de nouvelles infections.



Avec le projet Madiba et l’ambition de produire localement des vaccins contre la méningite, la rougeole ou encore la rubéole, le Sénégal entend non seulement répondre à ses propres besoins, mais aussi servir de pôle régional pour l’Afrique de l’Ouest, voire pour l’ensemble du continent.



À terme, cette dynamique pourrait repositionner le pays comme un acteur incontournable de l’industrie pharmaceutique africaine, capable de réduire sa dépendance extérieure et de mieux anticiper les crises sanitaires futures.