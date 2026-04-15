Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis entre dans sa deuxième semaine :



. Le Hezbollah a tiré une trentaine de roquettes sur le nord d'Israël

Les combattants du mouvement islamiste libanais Hezbollah ont tiré une trentaine de roquettes sur Israël depuis le Liban mercredi matin, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'armée israélienne vers 06h40 GMT.



Ces tirs interviennent au lendemain de discussions directes, à Washington, entre Israël et le Liban, les premières en plus de trente ans, prononcées par le Hezbollah. A l'issue de ces discussions, Israël et le Liban ont accepté d'entamer des négociations directes en vue d'une paix durable, selon le département d'État américain qui accueillait la rencontre.



. Les prix du pétrole tournent autour de l'équilibre, marché attentif

Les prix du pétrole tournent mercredi autour de l'équilibre après avoir plongé la veille, dans un marché attentiste guettant une possible reprise des discussions entre les Etats-Unis et l'Iran, tandis que les Bourses d'Asie ont affiché un certain optimisme.



Vers 06H30 GMT, le prix du baril de West Texas Intermediate (WTI), référence américaine, cédait 0,20% à 91,10 dollars.



A l'inverse, le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, montait de 0,47% à 95,23 dollars.



. Séoulobtenir 270 millions de barils de pétrole auprès de fournisseurs non affectés par le blocus d'Ormuz

La Corée du Sud a sécurisé plus de 270 millions de barils de pétrole brut via des routes non affectées par le blocus américain du détroit d'Ormuz, a déclaré mercredi le chef de cabinet du président.







. Frappe israélienne au sud de Beyrouth

Deux frappes israéliennes ont visé deux voitures au sud de Beyrouth et le Hezbollah a tiré une trentaine de roquettes sur le nord d'Israël mercredi, au lendemain de la décision du Liban et d'Israël d'entamer des négociations directes en vue d'une paix durable.







. Rapatriement de 238 marins iraniens bloqués au Sri Lanka

Le Sri Lanka a rapatrié 238 marins iraniens qui se retrouvent à bord d'une frégate torpillée par un sous-marin américain et d'un autre navire de la marine iranienne, a annoncé mercredi le ministère de la Défense.



Selon la même source, 32 marins secourus à bord de l'IRIS Dena - attaqué le 4 mars au large du Sri Lanka - ainsi que 206 autres marins provenant d'un deuxième bâtiment, ont quitté mardi le pays.







. La Russie prête à « compenser » le déficit énergétique

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a assuré mercredi que son pays était prêt à "compenser" le déficit énergétique subi par la Chine et d'autres pays à cause de la guerre au Moyen-Orient, après une réunion avec le président chinois Xi Jinping à Pékin.



Ce dernier a également reçu mercredi le président vietnamien To Lam, dont le pays subit aussi le contrecoup économique du conflit.







. Le commerce maritime iranien "complètement à l'arrêt", selon le Centcom

"Les forces américaines ont complètement mis à l'arrêt le commerce maritime" de l'Iran, a assuré le chef des forces américaines dans la région (Centcom), Brad Cooper, soulignant qu'environ "90% de l'économie iranienne" dépend de celui-ci.







. La guerre "presque finie", assure Trump

La guerre dans le Golfe est "presque finie", a assuré le président américain Donald Trump mardi soir sur Fox News, assurant que les autorités iraniennes "veulent vraiment parvenir à un accord".



Il a par ailleurs évoqué auprès du New York Post une possible reprise des discussions avec l'Iran cette semaine au Pakistan. "Quelque chose pourrait arriver au cours des deux prochains jours", a-t-il affirmé.



Selon le vice-président JD Vance, la Maison Blanche propose à Téhéran un « grand pacte trumpien » : « si vous vous engagez à ne pas avoir l'arme nucléaire, nous allons faire prospérer l'Iran ».







. Réunion « constructive » pour le Liban, « excellent échange » pour Israël

L'ambassadeur israélien aux Etats-Unis, Yechiel Leiter, a salué un "excellent échange" à l'issue des pourparlers menés mardi avec le Liban à Washington.



"Nous avons découvert aujourd'hui que nous (Israël et le Liban, ndlr) sommes du même côté" et "unis dans notre volonté de libérer le Liban" du Hezbollah pro-iranien, at-il déclaré.



Son homologue libanaise, Nada Hamadeh Moawad, a qualifié la réunion de « constructive » et a appelé à un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah ainsi qu'au retour du million de déplacés dans leurs maisons.



Le Hezbollah avait rejeté la tenue de ces discussions et parlé d'une « capitulation ».







. Washington ne prolongera pas l'allègement des sanctions sur le pétrole iranien

Le Trésor américain a annoncé qu'il ne prolongera pas la levée temporaire de certaines sanctions visant le pétrole iranien, décidée en mars pour atténuer les effets de la guerre au Moyen-Orient sur le marché des hydrocarbures.



Washington va en revanche prolonger jusqu'à fin octobre la suspension partielle des sanctions contre le géant russe Lukoil, en raison de la flambée des cours.







- Six navires refoulés par l'armée américaine

L'armée américaine a annoncé avoir empêché six navires de quitter les ports iraniens au cours des premières 24 heures du blocus imposé par les Etats-Unis à la République islamique.

