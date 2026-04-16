Cohésion sociale : Abdou Karim Sall accueille Monseigneur André Gueye à la paroisse de Mbao

La commune de Mbao a vécu un moment fort ce mardi 14 avril 2026 avec l’arrivée de Monseigneur André Gueye, archevêque métropolitain de Dakar, accueilli par le maire Abdou Karim Sall à la paroisse Sainte Marie Madeleine. Cette rencontre, marquée par des échanges chaleureux, a mis en lumière l’importance du dialogue interreligieux et du respect mutuel dans une commune où cohabitent différentes communautés. La présence du maire aux côtés des fidèles chrétiens a été saluée comme un geste fort de considération et d’engagement envers l’ensemble des citoyens.







Dans son allocution, Monseigneur André Gueye a souligné le rôle central de l’autorité locale dans la préservation de l’harmonie sociale. Il a rendu hommage à l’implication du maire dans la promotion du vivre ensemble, rappelant que le développement d’une commune repose sur la responsabilité partagée de ses acteurs. Selon lui, Mbao pourrait servir de modèle à d’autres collectivités, grâce à une gouvernance axée sur le respect, la collaboration et la cohésion sociale.







De son côté, Abdou Karim Sall a insisté sur les liens solides entre la mairie et la communauté chrétienne, évoquant une coopération constante autour des infrastructures, de l’éducation et des initiatives sociales. Il a également illustré cette entente par des gestes de solidarité, notamment le partage du “ngalakh” lors de la fête de Pâques, symbole du dialogue entre musulmans et chrétiens. Réaffirmant l’ouverture de la municipalité à toutes les sensibilités, le maire a appelé à consolider ces relations pour bâtir une commune unie et résiliente.

