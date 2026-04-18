Contrat Cœur de Ville/État du Sénégal : "Les Kaolackois veulent savoir les tenants et aboutissants de ce contrat. Et quand est-ce que cette infrastructure leur sera restituée?" (Papy Gaye)

À la suite de la sortie du directeur général de la CDC, Fadilou Keïta, Papy Gaye, président du mouvement « Le Réveil Kaolackois », a fait face à la presse, ce vendredi 17 avril 2026, pour demander encore une fois des éclaircissements et des réponses concernant le contrat du Cœur de ville de Kaolack.
Selon lui, « les Kaolackois veulent savoir les tenants et aboutissants de ce contrat, et quand est-ce que cette infrastructure leur sera restituée? C’est des questions légitimes![...]. Que l’intérêt général prime sur tout le reste », a-t-il déclaré.
Papy Gaye qui avait prévu d’organiser un sit-in sur la voie publique, a finalement vu sa demande être rejetée par l’autorité préfectorale.
Ainsi, il a promis de déposer dès lundi prochain une nouvelle lettre d'information auprès du préfet pour trouver un autre lieu afin que des réponses claires soient apportées aux questions précitées...
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