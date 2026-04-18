Contrat Cœur de Ville/État du Sénégal : "Les Kaolackois veulent savoir les tenants et aboutissants de ce contrat. Et quand est-ce que cette infrastructure leur sera restituée?" (Papy Gaye)

Papy Gaye qui avait prévu d’organiser un sit-in sur la voie publique, a finalement vu sa demande être rejetée par l’autorité préfectorale.

Ainsi, il a promis de déposer dès lundi prochain une nouvelle lettre d'information auprès du préfet pour trouver un autre lieu afin que des réponses claires soient apportées aux questions précitées...