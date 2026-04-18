Violences faites aux enfants : les maires de Golf Sud et Sahm Notaire haussent le ton et appellent à l’action collective

Dans le département de Guédiawaye, la lutte contre les violences faites aux enfants est passée à l’offensive ce samedi 18 avril 2026. À l’occasion d’une marche de sensibilisation organisée par le Comité Technique de Suivi des Activités de Protection de l’Enfant (CTSPE), autorités administratives, élues locales, forces de sécurité et populations ont affiché une détermination sans ambiguïté; briser le silence et mettre fin à l’impunité.







Prenant la parole, la maire de Sahm Notaire, Aminata Kanté, a tenu un discours ferme à l’endroit des auteurs de violences. Elle a exhorté les victimes et les témoins à dénoncer systématiquement les faits, rassurant sur l’engagement des autorités judiciaires à faire appliquer la loi. Insistant sur la nécessité de preuves et de procédures rigoureuses, elle a affirmé que les institutions sont mobilisées pour que justice soit rendue, dans le respect des droits de chacun.







De son côté, la maire de Golf Sud, Khadija Mahécor Diouf, a recentré le débat sur le rôle fondamental de la cellule familiale et de la communauté. Elle a rappelé que l’éducation et l’écoute au sein des foyers constituent la première barrière contre les violences. Encourager les enfants à s’exprimer, instaurer le dialogue et rester vigilants face aux comportements suspects sont, selon elle, des réflexes indispensables. Elle a également appelé à une responsabilité citoyenne accrue, invitant chacun à signaler les situations préoccupantes tout en respectant la dignité des personnes concernées.

