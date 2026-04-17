Trêve : le Hezbollah libanais dit avoir "le doigt sur la gâchette" en cas de violations israéliennes

Le Hezbollah libanais a affirmé vendredi que ses combattants gardaient "le doigt sur la gâchette" en cas de violation par Israël de la trêve de dix jours entrée en vigueur pendant la nuit.



Dans un communiqué, le parti pro-iranien affirme avoir mené au cours de la guerre de 45 jours "2.184 opérations militaires" contre Israël et l'armée israélienne en territoire libanais. "Les combattants garderont le doigt sur la gâchette car ils se méfient de la traîtrise de l'ennemi", ajoute le communiqué.

