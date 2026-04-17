Karang : la filière clandestine démantelée, les passeurs piégés dans leur propre réseau


Karang : la filière clandestine démantelée, les passeurs piégés dans leur propre réseau
Un nouveau coup de filet vient d’être porté contre les réseaux de migration irrégulière à la frontière sénégalo-gambienne. La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (Dnlt), à travers son antenne de Karang, a mis fin aux activités présumées d’une bande structurée impliquée dans des faits d’escroquerie, d’association de malfaiteurs et de tentative de trafic de migrants.
 
Au cœur de cette affaire, trois individus : Mouhamed Kébé, Babacar Guèye et Babucarr Corr. Ils ont été déférés au parquet de Fatick après leur interpellation à la suite d’une enquête déclenchée par une plainte.
 
 Le rêve espagnol transformé en piège
 
Tout part de la plainte déposée par A. Sène, un candidat à l’émigration, qui souhaitait rejoindre l’Espagne par voie maritime avec plusieurs de ses amis. Selon les éléments de l’enquête, le groupe entre en contact avec un certain « Mamadou », qui leur promet un voyage clandestin moyennant des sommes allant de 300 000 à 430 000 FCFA.
 
Très vite, les candidats sont mis en relation avec Mouhamed Kébé, chargé de les acheminer vers Karang, point stratégique proche de la frontière gambienne. Sur place, ils sont pris en charge par Babucarr Corr, présenté comme un passeur expérimenté, opérant via des circuits clandestins pour éviter les postes de contrôle.
 
 Un réseau bien rodé entre Sénégal et Gambie
 
Les victimes sont conduites jusqu’à Gougnadou, en Gambie, où elles sont regroupées dans un campement. Là, elles remettent au total près de 1 480 000 FCFA à Mouhamed Kébé, sur instruction d’organisateurs identifiés sous les noms d’Ousmane et Mafall.
 
L’enquête révèle une organisation structurée et transfrontalière. Les recruteurs opéraient depuis différentes zones, notamment Diouloulou (Differ) et même le Maroc, où serait basé un certain Mafall Diop, présenté comme l’un des cerveaux du réseau.
 
 Une souricière décisive
 
C’est grâce à une opération minutieusement préparée que les enquêteurs ont pu mettre fin aux agissements du groupe. Une souricière, appuyée par un dispositif de surveillance à Karang, a permis l’arrestation de Mouhamed Kébé et Babucarr Corr.
 
Placés en garde à vue, les deux suspects sont rapidement passés aux aveux, reconnaissant leur implication dans le réseau. Ils ont également dénoncé leurs complices, notamment Babacar Guèye, conducteur de moto-taxi « Jakarta », qui jouait un rôle clé dans le convoyage des migrants.
 
Une logistique bien huilée
 
Selon les déclarations recueillies, Babacar Guèye transportait les candidats depuis le Sénégal ou la Guinée jusqu’aux zones de regroupement, avant de les remettre à Babucarr Corr. Ce dernier, disposant d’un véhicule immatriculé en Gambie, assurait leur transfert vers Mayemba, puis vers Gougnadou, où un autre passeur prenait le relais.
 
Le mode opératoire reposait sur l’évitement systématique des postes de contrôle, avec des itinéraires clandestins soigneusement planifiés.
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Vendredi 17 Avril 2026
Dakaractu



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