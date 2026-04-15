Horreur à Yeumbeul : violée pendant la finale de la CAN , une mineure se retrouve enceinte

Un drame d’une extrême gravité secoue la banlieue dakaroise. À Yeumbeul , un individu a été déféré au parquet pour viol sur mineure ayant entraîné une grossesse, à l’issue d’une enquête menée par le Commissariat d’arrondissement.





Une agression sur fond de finale CAN



Les faits remontent au 18 février 2026, en pleine effervescence autour de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposant le Sénégal au Maroc.



Profitant de l’attention générale tournée vers le match, le mis en cause aurait intercepté la victime, une mineure, alors qu’elle effectuait une course. Selon ses déclarations, il l’aurait forcée à entrer dans sa chambre, où il lui a imposé un rapport sexuel sous la menace.



La jeune fille affirme que l’agresseur a réitéré les faits lors d’une seconde rencontre, renforçant le traumatisme.





Une grossesse révélatrice du drame



Ce n’est que plusieurs semaines plus tard que la situation a éclaté au grand jour. Alertée par des changements physiques, la famille – déjà fragilisée par la vulnérabilité mentale des parents – a insisté pour comprendre.



La victime a finalement confié son calvaire à sa tante, qui a immédiatement saisi la police.



L’expertise médicale, réalisée au centre de santé de Yeumbeul , a confirmé :

• Une grossesse de 12 semaines

• La présence de lésions anciennes, compatibles avec les faits dénoncés





Une enquête accablante



Interpellé le 10 avril 2026 à son domicile, le suspect a été confronté à la victime.



Un élément clé de l’enquête a renforcé les accusations : la mineure a décrit avec précision l’agencement de la chambre, description confirmée par les constatations des enquêteurs sur les lieux.



Ces éléments concordants ont consolidé le dossier à charge.





Déféré pour répondre de ses actes



Au terme de la procédure, le mis en cause a été présenté au Procureur de la République. Il devra répondre de faits extrêmement graves :

• Viol sur mineure

• Actes répétés

• Grossesse consécutive aux agressions