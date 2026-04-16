Recherche et Innovation - Ziguinchor accueille une école de haut niveau en mathématiques appliquées


Une école de formation avancée en mathématiques appliquées se tient actuellement à l’université de Ziguinchor, réunissant environ 40 à 50 participants composés principalement d’étudiants en thèse et de jeunes chercheurs venus du Sénégal et de pays voisins comme le Burkina Faso et le Maghreb, avec la participation d’experts internationaux. 

 

Axée sur les thématiques du contrôle et de l’optimisation de forme au niveau recherche, cette initiative vise à offrir un accès à des connaissances scientifiques de pointe, souvent peu disponibles localement, tout en renforçant les capacités des participants et en ouvrant de nouvelles perspectives de recherche. 

 

Avec près de 5 heures de cours par jour sur une durée de 10 jours, l’école réunit neuf intervenants, dont une spécialiste sénégalaise et plusieurs enseignants chercheurs venus d’Europe et d’Amérique latine. Selon les organisateurs, l’objectif est également de rapprocher ces enseignements des réalités industrielles, notamment dans le domaine de l’optimisation de forme, utilisée pour améliorer les coûts et la conception de matériaux, dans une dynamique de transfert entre recherche et applications concrètes.

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Jeudi 16 Avril 2026
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